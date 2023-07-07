Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde yılsonu sergisi heyecanı yaşandı. Açılışta kursiyerlerin hazırladığı 152 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde yılsonu sergisi heyecanı yaşandı. Geleneksel sanatların 10 farklı alanında gerçekleştirilen eğitimlerde kursiyerlerin 8 aylık süreçte hazırladıkları eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Geleneksel sanatlarda ihtisaslaşmak isteyenler için 8 aylık süreçte çok özel eğitimler sunduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Ekrem Yüce, Hat-Kufi, Tezhip, Ebru, Minyatür, Cilt, Çini Ahşap Oyma, Sedef Kakma, Çamur Şekillendirme ve Seramik, Temel Sanat Eğitimi gibi 10 farklı branşta el emeği 152 eserin beğeniye sunulduğunu kaydetti. Yüce, “Sanat bir toplumun ufkunu, bakış açısını genişleten en önemli unsurdur. Sanatla ilgilenen insanların duygu ve düşüncelerini; çizgi, renk, biçim, söz, ritim gibi araçlarla ifade edebilmesi; sanatın tercih edilme sebeplerinden en önemlisidir. Özellikle Türk sanatları kültürümüze ışık tutar. Geleneksel el sanatları denince aklımıza; hat, tezhip, minyatür, ebru, çinicilik gibi sanatlar gelmektedir. Bu sanatlar toplumların yaşam biçimlerini, gelenek ve görenekleri yaşamak ve yaşatmak için gösterdikleri çabanın sonucunda ortaya çıktığı için çok önemlidir” dedi.

“Sakaryamızın sanat alanında marka haline gelmesi tek arzumdur”

Kursiyer Selman Temiz, “2016’dan beri buradaki kurslara katılıyorum. Bu merkez 7’den 70’e herkese hizmet eden, kursiyerlerine katma değer katan bir merkezdir. Burada eğitim gören kursiyerler artık burada uzmanlaşmış eğitim verebilecek seviyeye gelmiştir. Bu merkezde yetişmiş bir öğrenci olarak sanatsever olarak karşınızdayım. Sakaryamızın sanat alanında marka haline gelmesi tek arzumdur. Bizlere desteklerini esirgemeyen eğitmenlerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sakaryamız son 20 yılda sanat alanında büyük ivme kazandı”

Prof. Dr. Hattat Mehmet Memiş ise, “Sakaryamız son 20 yılda sanat alanında büyük ivme kazandı. Ben bu ivmenin çok yakından şahidiyim. 2015 yılında açılan ihtisas merkezi bölgenin en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Sakarya’nın yüz akı bir merkezdir. Burası Sakarya’da sanatın ivme kazandığı noktadır. Sakarya için bir nimettir. Bu merkeze verdikleri desteklerinden ötürü Başkan Ekrem Yüce’ye teşekkür ediyorum. Sakarya bu merkezle sanat ile ilgili kendine yeten bir şehir olmuştur. Sanata ilgi duyan Sakaryalılar artık metropol şehirleri değil, ihtisas merkezini tercih ediyor” şeklinde konuştu.