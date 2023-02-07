Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki depremlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Şu anda 3549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. Şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımız enkaz altından sağ olarak kurtarıldı" açıklamasında bulunarak, "10 ilde 3 aylık olağanüstü hal kararı aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Uzmanlar iki depremi dünyada örneği olmayan yer hareketleri olarak tarif ediyor. Kırılan fayların genişliği itibarıyla da bu depremler benzerlerine göre çok geniş bir alanda büyük yıkıma sebebiyet verdi. Coğrafyamızın ve dünyanın büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile depremin ilk anından itibaren seferberlik ruhuyla felaket bölgelerinde çalışmaya başlamıştır. Çok sayıda artçı sarsıntının, hasar gören binalarda ortaya çıkardığı tehlikeler de çalışmaları olumsuz etkiliyor. Devletimizin tüm imkanlarını kullanarak vatandaşlarımızın desteği ile arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyoruz. 53 bin 317 görevlimiz ile destek personelimiz enkaz bölgesinde çalışıyor. Depremden kurtulan felaketzedelerin barınmadan giyeceğe, yiyecekten ısınmaya kadar tedbirleri de adım adım hayata geçiriyoruz. Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak bölgeye gönderildi.

Ulaşım ve iletişim hatlarının açık tutulması hayati öneme sahiptir. Deprem bölgesine arama kurtarma ekip ve ekipmanları ile yardım malzemelerinin ulaştırılmasında halen zorluklar yaşanıyor. Bunun için zorunlu olmadıkça kimsenin deprem bölgesine giden yolları kullanmamasını telefon görüşmelerinin de acil dışında yapılmaması gerektiğini hatırlatıyorum. Ülkemizin her yerindeki vatandaşlarımız stoklarımızın güçlü tutulmasını sağlamak için kan bağışı yapıyor. Güvenlik güçlerimizden çok sayıda personel arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildi. TSK, kara unsurlarındaki binlerce personelinin yanı sıra, Deniz Kuvvetlerimizin 10 gemisi, Hava Kuvvetlerimizin kargo uçağı dahil çalışmalarda yer almaktadır. Emniyet tüm unsurları ile zaten sahadadır. Güvenlik korucularımız da çalışmalara aktif olarak katılmaktadır. İHA'ları da devreye aldık. Binlerce gönüllümüz AFAD'ın koordinasyonunda bölgeye akın etmektedir. Bakanlıklarımıza bağlı birimlere ilave olarak parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimiz ellerindeki araç gereçleri bölgeye göndermektedir.

Şu anda 3549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. Şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımız enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.