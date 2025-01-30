10 Kasım’da Taksim Anıtı önünde yaptığı konuşmada, çocukların Atatürk için saygı duruşuna katılmasını eleştiren ve “Sirenli tapınma” ifadesini kullanan Dr. Arslan, bu sözleri ve benzeri sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. "Putlara tapınma! Saygı Allah'a olur" şeklindeki paylaşımı ise tepkilerin odağı olmuştu.

Tutukluluğunun üçüncü gününde mahkemeye çıkarılan Arslan, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri karakola imza verme şartıyla adli kontrol kapsamında serbest bırakılmıştı. Ancak aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı da getirilmişti.

Hakkında 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu kapsamında açılan dava, mahkemenin verdiği beraat kararıyla sonuçlandı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran dava süreci, Arslan’ın tutuksuz yargılanması ve nihayetinde beraat etmesiyle son bulmuş oldu.