Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği’nce Trendyol Süper Lig’in 2. haftası sonrası aralarında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın da bulunduğu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevkleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. TFF internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“1- Antalyaspor Kulübü’nün 18.08.2023 tarihinde oynanan Antalyaspor-Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- Konyaspor Kulübü’nün 18.08.2023 tarihinde oynanan Antalyaspor-Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- Corendon Alanyaspor kulübü futbolcusu Oğuz Aydın’ın 19.08.2023 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 20.08.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- Galatasaray Kulübü’nün 19.08.2023 tarihinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca, “ belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca ve 20.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamada yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’in 20.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

Galatasaray Kulübü görevlisi Mustafa Erhan Kaplan’ın aynı müsabakadaki “belgelerin haksız kullanımına iştiraki” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca 22.08.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5-Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya’nın 19.08.2023 tarihinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/8 maddesi uyarınca ve “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca 22.08.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- Trabzonspor Kulübü’nün 19.08.2023 tarihinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve 20.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamada yer alan “ hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ın 20.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamada yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7- Fatih Karagümrük Kulübü’nün 20.08.2023 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir Futbol Kulübü-Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “ talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

8- Beşiktaş Kulübü’nün 20.08.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş-Pendikspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve 21.08.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan ve Kulüp resmi youtube hesabından yayınlanan açıklama suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin 21.08.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü idarecisi Engin Baltacı’nın müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamalar suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

9-Gaziantep Futbol Kulübü’nün 20.08.2023 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Sivasspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

10- Samsunspor Kulübü’nün 21.08.2023 tarihinde oynanan YILPORT Samsunspor-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5. maddesi ve Ek-1 uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

11- Fenerbahçe Kulübü’nün 21.08.2023 tarihinde oynanan Samsunspor-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “ merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."