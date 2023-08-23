Bozüyük Belediyesi Çarşı ve Kent Meydanı projesinde yer alan iş yerleri 10 yıl süreli dükkân kiralama ihalesi ile kiraya verilecek.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun kent merkezinde bulunan ve kentin siluetini değiştiren önemli bir projesi olan Çarşı ve Kent Meydanı tamamlandığı söyledi. Yapım çalışmaları tamamlanan Bozüyük Belediyesi mülkiyetindeki Çarşı ve Kent Meydanı içerisinde yer alan iş yerleri Bozüyük Belediye Meclisi’nin kararı doğrultusunda ihale ile kiraya verileceğini söyleyen Bakkalcıoğlu sözlerine şöyle devam etti;

"2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olan iş yerlerinin kiralama ihalesi 23 Ağustos 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Saat 10:00’da başlayacak ihaleye katılabilmek için istekliler ihale dokümanını Bozüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahakkuk Şefliği’nde görevli personellerden 300 TL (Üç Yüz Türk Lirası) ödemek suretiyle satın alabilecekler. Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu’nda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak kiralama ihalesi ile Çarşı ve Kent Meydanı’nda bölümler metrekaresine göre aylık muhammen bedeli belirlendi. Çarşı ve Kent Meydanı içerisinde Yönetim Planının 9/d. maddesi gereğince, banka, hastane, dispanser, klinik, poliklinik ve ecza laboratuarı gibi müesseseler, sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp gibi eğlence yerleri ile fırın, imalathane, boyahane, araba galerisi gibi yerler açılamayacak. Ayrıca; zemin kattaki bağımsız bölümler ofis olarak kullanılamayacak. Gerekli belgeler ve bilgiler için katılımcılar belediyemizden bilgi alabilir."