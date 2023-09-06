Dün öğle saatlerinde Aşağı Emirler Mahallesi'nde trajik bir olay meydana geldi. İbrahim Bartan ve eşi Nazik Bartan, su tankerinin lastiğini tamir etmeye çalışırken, komşuları Lütfü Topçu yanlarına geldi. Ancak, arazilerinin sınırları ve komşu bahçelerine zarar verme konusundaki anlaşmazlık yüzünden, İbrahim Bartan ile Lütfü Topçu arasında mahkemelik bir mesele vardı. İşte bu anlaşmazlık, dün ölümcül bir kavgaya dönüştü.

Tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü Lütfü Topçu evden getirdiği pompalı tüfekle İbrahim ve Nazik Bartan'a ateş açtı. Ardından, kendi yaşamına son verdi. Olayın hemen ardından çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma olay yerine sevk edildi. İbrahim, Nazik Bartan ve Lütfü Topçu yaşamlarını yitirdi.

Olayın ardından Bartan çiftinin cenazesi, Aşağı Emirler Mahallesi Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Cenazeye, çiftin yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

Aşağı Emirler Mahallesi'nin vakıf başkanı Ali Sait Kaymak, olayı büyük bir üzüntüyle karşıladı. Kaymak, aralarındaki küçük çaplı anlaşmazlıklardan kaynaklanan husumeti ve şikayetleri defalarca dile getirdiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirtti.

İbrahim Bartan'ın kuzeni Haydar Topçu, yaşanan olayı şöyle anlattı: "Dün arabayla Ankara'dan geldim, İbrahim'in yanından geçerken korna çaldım ve selamlaştık. Eve girecekken aniden silah sesleri duyduk. Hemen olay yerine koştuk. Lütfü Topçu yerde yatıyordu ve yanında eşi vardı. Eşi, 'Kocamı vurdular' diye bağırıyordu. Ben de Lütfü Topçu'nun elinde tüfek olduğunu göstererek, 'Kocanda tüfek var, bak bunları vurmuş' dedim. Aralarında 10 yıldır süren bir sürtüşme vardı ve maalesef bu trajik olayın yaşanmasına engel olamadık."