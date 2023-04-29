Denizli’nin gelecekte su sıkıntısı yaşamaması için yatırımlarına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, 100 bin kişiye hizmet verecek 10.000 tonluk su deposunun temelini attı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Denizlililerin gelecekte su sıkıntısı yaşamaması için kentin en büyüğü olacak 10 bin tonluk içme suyu deposunun temel atma törenini gerçekleştirdi. Adalet Mahallesi’nde gerçekleşen temel atma törenine AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli’de yaşanacak herhangi bir su kesintisinde yeni içme suyu deposunun çok büyük fayda sağlayacağını belirten DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, kentin en büyük içme suyu deposu niteliğindeki tesisin yılsonuna dek bitirilmesinin planlandığını ifade etti. Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu ise bu yatırımın Merkezefendi ilçesindeki pek çok mahalleye cazibeli içme suyu imkanı sağlayacağını kaydederek, “Bu yatırımla yıllık 10 milyon liralık enerji tasarrufu sağlanacak. Merkezefendi ilçemize, Denizli’mize, mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile tüm dünyada olduğu gibi su rezervlerin çok değerli hale geldiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak gelecekte yaşanabilecek su sıkıntısının önüne geçmek için gayret sarf etmeye devam ettiklerini ve bu konuda yapılmış en önemli yatırımın Akbaş Barajı olduğunu anlatan Başkan Osman Zolan, “Çok şükür bugün Akbaş Barajı’ndan gelen suyu kullanabiliyoruz. Bu yatırımla geleceğimize daha güvende bakabiliyoruz” dedi. Barajdan gelen suyun şehir merkezinde de güvenli şekilde depolanması gerektiğini ifade eden Başkan Zolan, “Bizim şehir merkezimizde birçok depomuz var ama bugüne kadar 10 bin tonluk depomuz olmamıştı. Çünkü 10 bin tonluk depoyu dolduracak suyumuz olmamıştı. Hamdolsun şimdi Akbaş Barajıyla birlikte 10 bin tonluk depoyu dolduracak kapasiteye ulaştık. Burası bir merkez olacak ve buradan birçok depoya, birçok mahalleye su aktarımı yapılacak. Herhangi bir olumsuzluk olduğunda buradaki rezerv bizlere nefes verecek” dedi.

“Kendi ikbalimizi değil, şehrin yarınlarını düşündük”

Altyapıya çok önem verdiklerini ve kent genelinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarıyla ilgili birçok yatırımı hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Osman Zolan, “Çok şükür cesaret ettik, vatandaşımız da bize destek oldu. Şehrimizin birçok mahallesinde ve ilçelerimizde ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Biz kendi ikbalimizi değil, şehrin yarınlarını düşündük. Şehrimiz kaybetmesin, geleceğimiz daha güzel olsun dedik” ifadelerini kullandı. 2014’ten bugüne 30 büyükşehir içinde kişi başına altyapıya en çok yatırım yapanın Denizli Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade eden Başkan Zolan, her koşulda kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti. Başkan Zolan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha hedeflerimiz, yapacak olduğumuz işler var. Şehrimize ve ülkemize birçok güzel hizmetler kazandırmayı Allah’ım nasip etsin. İşte bugün, tarihi bir gün. Denizli’mizin en büyük, 10 bin tonluk su deposunun temel atma töreninde bir araya geldik. Bunlar tarihi ve değerli yatırımlar, yüzyıl boyunca bu şehre, insanlarımıza, hizmet edecek, torunlarımızın torunu bu sudan içecek.”

“Denizli’miz gerçekten vizyon şehir, dünya şehri oldu”

Denizli Milletvekili Nilgün Ök de, 2004 yılından bu yana Denizli’de yaşanan değişime vurgu yaptı. Hizmet ve yatırımlar için Başkan Zolan’a teşekkür ederek kendisiyle gurur duyduğunu söyleyen Milletvekili Nilgün Ök, “Başka kentlere imrenen şehirden, yapılan yatırımlarla, projelerle örnek alınacak bir kent haline geldi Denizli’miz. Ege’nin vizyon kenti, dünya kenti olacak demiştik. Denizli’miz gerçekten vizyon şehir, dünya şehri oldu” diye konuştu. Konuşmaların ardından dualarla temel atma töreni gerçekleştirildi. Temele ilk betonu atacak butona basan Başkan Zolan ve beraberindekiler, daha sonra inşaat alanında bir süre incelemelerde bulundu, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

10 milyon TL’lik elektrik tasarrufu sağlayacak

Akbaş Barajı’ndan getirilip, Denizli Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden arıtılacak içme suyunu depolamak ve diğer bazı depolara dağıtmak amacıyla yapılan 10 bin ton kapasiteli içme suyu deposu, Selçukbey, Karahasanlı, Şemikler ve Yenişafak mahallelerinde yaklaşık 100 bin kişiye hizmet verecek. Aynı zamanda depo içerisinde terfi sistemi kurularak; Bereketler, Çakmak, Göveçlik ve Adalet mahallerine de su iletilecek. Yeni içme suyu deposu aynı zamanda Gökpınar kaynağından da cazibeli olarak beslenebilecek. Depo faaliyete alındığında yıllık ortalama 10 milyon TL’lik elektrik tasarrufu sağlayacak.