Edirne'e Keşan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğinde düzenlenen programda, Keşanlı 100 öğrenci Anıtkabir’e giderek Ata'nın huzuruna çıktı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi’nin organizasyonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve Saros Beton firmasının sahibi İş İnsanı Turgay Tarhan'ın desteğiyle düzenlenen programda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, 100 Keşanlı çocuk Anıtkabir’i ziyaret etti.

Programa Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Nuran Uslu ve Tahir Özçınar ile İş İnsanı Turgay Tarhan ve öğrenciler katıldı.

HELVACIOĞLU, ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Anıtkabir ziyaretinde bulunan Keşan heyeti, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine Keşan Belediye Başkanlığını çelengini sunarak, saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak, şu satırları yazdı:

“Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 çocuğumuz ile birlikte, Sizin ilkelerinize bağlılıklarımızı arz etmek üzere yüksek huzurunuzdayız. Bizlere öğrettikleriniz ve vasiyet ettikleriniz, bugün hepimizin yüreğinde ve aklında canlı bir güç olarak yaşamaktadır. Çocuklarımız ve gençlerimiz ile birlikte, bu kararlılığımızı huzurunuza çıkarak zat-ı alinize bir kez daha göstermenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Her yıl artan bir coşkuyla kutladığımız 23 Nisan’ın yıldönümünde, yüksek anınız önünde saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Zatıalinizi, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

ANITKABİR ATATÜRK VE KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ GEZİLDİ

Keşanlı 100 öğrenci, Atatürk’ü daha iyi tanıma ve Anıtkabir’i ve başkent Ankara'nın tarihi yerlerini gezme fırsatı buldu.

Öğrenciler, Anıtkabir’de Atatürk’ün mozolesine çelenk sunma töreninin ardından, Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni ziyaret etti. Müzede Atatürk’ün aziz hatıralarına yakından tanık olan öğrenciler, uzman rehberler eşliğinde tarihi bir yolculuğa çıktı.