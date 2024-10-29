İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, Kdz. Ereğli Belediyesi’nin Cumhuriyetin 101. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ereğli’de muhteşem bir konsere imza attı KOCAELİ (İGFA) İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, Kdz. Ereğli Belediyesinin Cumhuriyetin 101. Yılını kutlama etkinlikleri kapsamında sahne aldı. AKM Dr. Dündar Güçeri Etkinlik Salonu’nda düzenlenen İzmit Belediyesi Kent Orkestrası konseri, katılanları coşturdu. Birbirinden güzel şarkılar eşliğinde büyüleyici bir gece yaşayan katılımcılar, hep birlikte ‘yaşasın cumhuriyet’ dedi. Kdz. Ereğli Belediyesinin Başkan Yardımcısı Gökhan Günay, eşsiz bir müzik ziyafeti sunan orkestra üyelerine teşekkür ederek, çiçek takdiminde bulundu.

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Konsere, Kdz. Ereğli Belediye başkan yardımcıları, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Vildan Taşkan Bacıoğlu, Neslihan Çakır, Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyeleri, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Azar, belediye daire müdürleri, İzmit belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.