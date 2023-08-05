İzmit Belediyesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğiyle hayata geçirilen Fikirhane İzmit Projesi’ne, daha iyi bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla katkıda bulunmak isteyen 104 genç başvuruda bulundu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, projeye destek veren gençleri cesaretlerinden dolayı tebrik etti.

İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Fikirhane İzmit Projesi ile kentin gençlerinin görüşlerini almayı hedefliyor. Kentte yaşayan tüm vatandaşlar, özellikle gençler, sürdürülebilir bir kent için projeye katkı sağlayabilecek. 10 Temmuz’da başlayan organizasyon komitesi başvuruları sonucunda 104 genç, Fikirhane İzmit Projesi’ne katılmak için başvuruda bulundu.

“Tanıtım yapılacak”

Fikirhane İzmit projesi için düzenlenen toplantıda İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ezgi Çalışkan ve Organizasyon Komitesi üyeleriyle bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, projenin güzel bir şekilde yürütülmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Toplantıda, projenin ilerleyişi ve daha geniş kitlelere ulaşması için yapılacak çalışmalar, gençlerin fikirleriyle şekillendi. Organizasyon Komitesi Başkanı Ebrar Keskin tarafından komitenin yaptığı çalışmalar sunuldu ve Fikirhane İzmit Projesi’nin lansman programı yakın bir tarihte gerçekleştirme kararı alındı.

“104 genci tebrik etti”

Fikirhane İzmit Projesi’ne katılarak şehrin bugünü ve geleceğinde rol almak isteyen 104 genç, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından cesaretlerinden dolayı tebrik edildi. Başkan Hürriyet, kentte daha yaşanabilir bir İzmit için bir araya gelerek fikirlerini paylaşan gençleri desteklediğini ve yakın gelecekte onlarla buluşmayı umduğunu ifade etti.