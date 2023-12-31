1919 yılında Finike'de dünyaya gelen Hörü Çobanoğlu, Cumhuriyetin 100'üncü yılının son gününde hayata gözlerini yumdu. Finike'de 'Cumhuriyet Anne' olarak bilinen Hörü Çobanoğlu'nun vefatı sonrası taziye mesajı paylaşan Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, "Ata'mızın Samsun'a çıktığı yıl doğan Cumhuriyet Annemizi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

Hörü Çobanoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin 1 asırlık yolculuğunun tamamına şahit olduğunu belirten Başkan Geyikçi, "Hörü teyzemiz ilçemizin bir sembolü. Sadece bizim değil Cumhuriyetimizin önemli bir değeri. 1919'da doğdu, 2023'ün son günü aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun. Bize düşen bundan sonra onu ilçemizde yaşatmak olacaktır" ifadelerine yer verdi.