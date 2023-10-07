Balıkesir’de trafik ve asayiş polisleri il genelinde gece yaptıkları uygulamalar da 689 aracı kontrol ederken, 108 araca 221 bin TL ceza uyguladı ve 18 aracı trafikten men etti.

Balıkesir İl Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü, Balıkesir Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik Ekiplerince gece yapılan Asayiş ve Trafik şok uygulaması denetimlerde: 689 araç kontrol edilirken, 108 araca, 221 bin 278 TL tutarında cezai işlem uygulandı ve 18 araç trafikten men edildi.