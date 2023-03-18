Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yılı etkinlikleri kapsamında Çanakkale platosuna dönüştürülen UNESCO Meydanı’nda düzenlediği alanda cephede yaşananların sergilendiği tiyatral gösteri, vatandaşlar tarafından büyük bir gururla izledi.

Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıldönümü tüm yurtta farklı etkinlikle kutlanırken, Bursa’da düzenlenen törenlerde şehit ve gaziler anıldı. Bursa Valiliği tarafından düzenlenen 18 Mart Şehitler Günü programında ilk etkinliklerin adresi Hamitler Şehitliği oldu. Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa protokolü ve şehit ailelerinin de katıldığı etkinlikte, saygı atışı, İstiklal Marşı’nın okunması ve Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesinin ardından şehitler dualarla anıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende şehit ailelerine Türk Bayrağı kaplı Kuran-Kerim hediye etti. Pınarbaşı Şehitliği’ndeki anma töreninin ardından etkinlikler, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’ndaki resmi programla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından sahne alan Bursa Anadolu Lisesi öğrencilerinin ‘Çanakkale Zaferi’ adlı gösterisi büyük bir beğeniyle izlendi.

DESTANSI ZAFER

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bir diğer etkinlik ise Tarihi Belediye Binası önündeki UNESCO Meydanı’nda yapıldı. Meydan Çanakkale platosuna dönüştürülürken, Seyr-ü Keyf Tiyatro Topluluğu, ‘Şehit Onbaşı Çanakkale’ isimli gösterileriyle Çanakkale savaşını canlandırdı. Yiyecek kumanya, silahlar için mühimmat, yaralılar için ilaç yokluğunda verilen amansız mücadele ve ardından gelen destansı zaferi anlatan oyun, vatandaşlar tarafından duygu yüklü gözlerle izlendi.