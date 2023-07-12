Yaklaşık 1,1 trilyon liralık ek bütçe teklifi komisyonda kabul edildiANKARA (İGFA) - 2023 yılı ek bütçe teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifiyle, genel bütçeye 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklenecek.

Yaklaşık 43 milyar dolarlık bir ek anlamına gelen ek bütçe kapsamında; idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 45 milyar 5 milyon 627 bin lira ekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ek bütçe gerekçesi olarak, küresel düzeyde sürmekte olan yükselen enflasyon, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, emtia fiyatlarındaki dalgalı seyir ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yanında, 6 Şubat depreminin kamu harcamalarında yarattığı ciddi artışı göstermişti.