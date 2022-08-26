İnegöl Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetimi İnegöl Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. Yapılan ziyarette yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Muhtarlarla görüşüp Türk Bayrağı armağan etti.

Büyük Zafer'in 100. yılının kutlanacağı 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde İnegöl Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Orhan Tanhan, Kooperatif Müdürü İbrahim Bedri Baykoz ve Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Güven ile birlikte İnegöl Muhtarlar Derneğini ziyaret ettiler. Yapılan Ziyaretle ilgili açıklama yapan İnegöl Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü İbrahim Bedri Baykoz şunları söyledi. Biliyorsunuz bu Zafer Bayramınızın 100. Yıl dönümü bu nedenle bizlerde Muhtarlarımızı ziyaret ederek hem yeni göreve gelen Muhtarlar Dernek Başkanımız Mesut Çelebi ve yönetimini tebrik edip görevlerinde başarılar dilemek istedik. Ayrıca derneğimizin vasıtasıyla 116 Mahalle Muhtarlarımıza Zafer Bayramı anısına Türk Bayrağı arman etmek istedik. Bu nazik ve sıcak karşılamalarından dolayın ben Kooperatifimiz ve Başkanımızın adına Muhtarlar Derneğine ve Muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız şimdiden kutlu olsun.

İnegöl Muhtarlar Dernek Başkanı Mesut Çelebi ise ziyaretlerinden dolayı Kooperatif Başkanı Orhan Tanhan başta olmak üzere herkese teşekkür etti. Kendilerine Bayrak armağan edilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından Kooperatif tarafından armağan edilen Bayraklar diğer Mahalle Muhtarlarına ulaştırılması için İnegöl Muhtarlar Derneği yönetimine teslim edildi.