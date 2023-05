Arazi yollarında her yıl yaz sezonunda yapılan geçici düzenlemeler yerine kışın da bu yolların kullanılabileceği şekilde kalıcı düzenleme için çalışma başlatan İnegöl Belediyesi, 12 kırsal mahallede 20 km arazi yolunu tamamladı. Dipsizgöl ve Akıncılar Mahallelerinde ise 2’şer km’lik arazi yolunda çalışmalar sürüyor.

İnegöl Belediyesi, kırsalda çiftçilerin tarlalarına ulaşım sağladığı arazi yollarında her yıl yapılan tesviye çalışmalarına kalıcı çözüm bulmak için çalışma başlattı. Yaz aylarında yapılan tesviyeler sonrası kışın yeniden bozulan yollar, sadece greyderlerle temizlenmek yerine alt temel malzemesi de serilerek kalıcı yollar oluşturuluyor. Her yıl onlarca kırsal mahalleye aynı hizmeti vermek yerine başlatılan bu uygulama ile her yıl belirli oranda yol malzeme serilerek düzenleniyor. Bu çalışma kapsamında bugüne kadar 12 kırsal mahallede toplam 20 km arazi yolunda düzenleme yapıldı.

“ARAZİ YOLLARIMIZDA KALICI ÇÖZÜM ÜRETMEK İSTEDİK”

Dipsizgöl ve Akıncılar Mahallelerinde devam eden arazi yolu düzenleme çalışmalarını, Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Dipsizgöl Mahallesinde arazide yapılan inceleme sırasında açıklama yapan Başkan Taban, “Meyvesiyle ünlü Dipsizgöl Mahallemizdeyiz. Arazi yolları düzenleme çalışmasını yerinde görmek için buradayız. Özellikle arazide çalışma döneminde, havalar müsait olduğunda buralara girmek mümkün. Ancak yağışlı havalarda ve kış dönemlerinde buralarda bozulmalar oluyor. Bizler de tasarruflu çalışma duygusuyla arazi yollarımızda kalıcı olarak bir çözüm üretmek istedik. Bu alanlarda ne yapabiliriz diye çalıştık ve arkadaşlarımız bu yolları kalıcı arazi yollarına dönüştürdüler. Her yıl greyderle bu yolları açmak yerine uzun vadeli kullanılabilecek çalışma yapmaya başladılar. Hatta bu yolların kırsal mahalleler arasında bir bağlantı yolu olarak kullanılabilmesine de imkan vermek istedik” dedi.

12 MAHALLEDE 20 KM ARAZİ YOLU KALICI OLARAK DÜZENLENDİ

Bu çalışma kapsamında bugüne kadar şehrimizde 12 mahallede 20 km arazi yolunu kalıcı olarak düzenlediklerini ifade eden Başkan Taban, “Yeniceköy’de 350 metre, Cerrah Mahallesinde 2430 metre, Çeltikçi’de 3350, Şipali’de 1000, Mesudiye’de 2000, Tahtaköprü’de 2600, Hamamlı’da 900, Alibeyköy’de 2400, Kozluca’da 850, Kulaca’da 2400, Orhaniye’de 1000 ve Hocaköy Mahallesinde 500 metre kalıcı arazi yolu düzenlemesi yapıldı” açıklamalarında bulundu.

ÇİFTÇİLER KIŞIN DA TARLASINA ULAŞABİLECEK

Şu an çalışmaların sürdüğü Dipsizgöl ve Akıncılar Mahallelerinde 2’şer km’lik arazi yolu düzenlemesi devam ettiğini hatırlatan Taban, “Bu bölgelerde 2 greyder, 1 JCB silindir, 1 arazöz ve 10 kamyon ile çalışmalar sürüyor. Çalışma kapsamında 55 bin ton alt temel malzemesi serilerek kalıcı düzenleme yapılmış oluyor. Çiftçilerimizin bu arazi yollarını kullanarak tarlalarına yazın da kışın da sorun yaşamadan ulaşabilmesini arzu ediyoruz. Aslında bu da bir anlamda onların ekonomik değer oluşturmalarına katkı koymak gibi düşünülebilir. Üreticimiz arazini işleyebilirse, arazisini daha verimli çalıştırabilirse rekoltesi yüksek şekilde ürün alması mümkün. Biz de fiziken bu şartları sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.