Bursa Valiliği ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde 12 kırsal mahallede 40 bin m2 parke taş uygulaması için çalışmalar başladı. 2 mahallede tamamlanan çalışmalar Sulhiye Mahallesinde devam ediyor.

Bursa Valiliği ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde İnegöl’e bağlı 12 kırsal mahallede 40 bin m2 parke taş uygulaması için ortak çalışma başlatıldı. Bayramşah ve Olukman Mahallelerinde bu kapsamda parke taş uygulaması tamamlanırken, Sulhiye Mahallesinde ise çalışma devam ediyor.

Sulhiye’de 3 sokakta 3000 m2 parke taş uygulaması çalışmalarını Belediye Başkanı Alper Taban Salı günü beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Sulhiye Mahallemizde devam eden parke taş çalışmalarını yerinde incelemek üzere bir aradayız. Merkezde olan tüm çalışmaları kırsala da taşımak üzere gayretle çalışıyoruz. Özellikle altyapı çalışmalarını bir taraftan, sonrasında da üst yapı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Burada Bursa Valiliğimiz ile beraber gerçekleştirdiğimiz 40 bin m2’lik parke taş uygulaması var. Bu uygulamayı 12 kırsal mahallede değerlendirerek yaklaşık 5 milyon TL bütçe ve uygulamasıyla birlikte yaklaşık 6 milyon TL’yi bulan bir çalışma ortaya konmuş oldu” dedi.

2 kırsal mahallede çalışmaların tamamlandığını ifade eden Başkan Taban, “Sulhiye özelinde yapılan çalışmada burada 3 sokakta toplam 3000 m2 parke taş uygulanacak. Buradan önce de Bayramşah ve Olukman mahallelerimizde parke taş uygulaması yapıldı. Kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın belediyecilik anlamında eksiklerini gidermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben destek veren kıymetli Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler de başta Fen İşleri Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla tüm kırsal mahallelerimizde en güzel uygulamaları hayata geçiriyor olacağız. Mahalle sakinlerimizi yapılan çalışmaları iyi günlerde kullanmalarını diliyorum” açıklamalarında bulundu.