Bursa'da 12 yaşındaki ortaokul 6. sınıf öğrencisi, 10. sınıf öğrencisi arkadaşını bıçaklayarak yaraladı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi'nde, 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Yusuf E. ve 10. sınıf öğrencisi Berat A. okul içinde küfürleşerek tartıştı. Diğer arkadaşlarının ve öğretmenlerin araya girmesiyle öğrencilerin tartışması büyümeden yatıştırıldı.

Okuldan çıktıktan sonra tekrardan karşılaşan ikili, bir anda yeniden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Berat A., yanında getirdiği bıçak ile Yusuf E.'yi kalça kısmında bıçakladı.

Bursa'da 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi, 10. sınıfa giden arkadaşını bıçakladı

KANLAR İÇERİSİNDE YERDE KALDI

Yusuf E. kanlar içerisinde yerde kalırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Bursa'da 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi, 10. sınıfa giden arkadaşını bıçakladı

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri ise şüpheli Berat A.'yı yakalamak için soruşturma başlattı.