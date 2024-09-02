Çorum’da kayıp olarak aranan 12 yaşındaki Sude Naz Kalabas, dedesinin evinde bulundu. Kayıp Sude Naz’ın ailesi, kızlarının 24 Ağustos’tan itibaren kayıp olduğunu belirterek televizyon programlarında yardım çağrısında bulunmuştu.

Aile, durumu Esra Erol'un programına taşıdıktan sonra, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Başsavcılık açıklamasında, “02/09/2024 tarihli Esra Erol isimli televizyon programında Çorum ilinden 12 yaşında bir kız çocuğunun alıkonduğuna dair yapılan haber ihbarı kabul edilerek olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri başlatılmıştır” ifadelerine yer verilmişti.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Sude Naz Kalabas’ın akşam saatlerinde dedesinin evinde bulunduğu öğrenildi. Yapılan araştırmalarda, küçük kızın kendi isteğiyle dedesinin yanına gittiği ve herhangi bir alıkoyma durumunun söz konusu olmadığı belirlendi.

Sude Naz’ın bulunması aileye büyük bir rahatlama getirirken, olayla ilgili soruşturma tamamlanmış oldu.