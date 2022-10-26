İnegöl’de bu yıl 6. Sınıfa başlayan 12 yaşındaki Baran Barış'ın doğduğundan bu yana makas değmeyen uzun saçlarına ilk kez makas değdi.

Hediye ve Osman Barış çiftinin 4 erkek çocuğundan biri olan Baran, uzun saçlarıyla dikkat çekiyor. 12 yıl önce Baran'ın babası oğlunun giderek uzayan saçlarını çok beğendi ve kestirmeye kıyamadı. Baran´ın boyu 1 metre 40 santimetreyi bulurken, saç uzunluğu ise 75 santimetreye ulaştı.

Aile, eğitim-öğretim dönemi başlamasına rağmen Baran'ın saçlarını kestirmeye yine kıyamadı. Okulunda Baran'ın erkek olduğunu fark eden öğretmenleri ve arkadaşları bu duruma şaşırıyor. 6. Sınıfa başlayan Baran, ailesine saçını kestirmek istediğini söyledi. Ailesi de Baran'ın isteğini geri çevirmedi. Baran, 12 yıl sonra ilk kez kuaföre giderek saçını kestirdi. Kesilen saç ise Lösemili Çocuklar vakfına bağışlanacak. 1 saat süren tıraş sonucu uzun saçlarından kurtulan Baran, "Bundan sonra saçımı uzatmayacağım. Böyle mutluyum. Bir daha uzatmayacağım. Böyle çok güzel oldum. Çokta yakıştı. Çok güzel oldu. Yakıştı. Yakışıklı oldum. Uzun saçlıyken beğeniyordum. Ama böyle daha güzel oldu. Saçlarım kesilirken heyecanlandım, mutluyum. Bir daha uzatmam. Böyle çok güzel oldu." dedi.

Baran'ın babası Osman Barış ise, "Baran'a küçükken uzun saç yakışıyordu. Bende kıyamadım, kestirmedim. Saçlarını uzatma fikrim yoktu. Saçları uzadıkça Baran büyüdükçe uzun saçın yakıştığını gördüm. Gelinen noktada artık saçlarının kesilme zamanı geldi. Bizde bir karar aldık. Baran’ın isteği doğrultusunda saçlarımızı şuan da kestik. Bizde mutluyuz, Baran da mutlu. Baran 12 yaşına girdi. Hala ana saçı. Bugüne kadar makas değmemişti. Şuanda da ilk defa kesiliyor. Bir programa katılmıştık. Orada da kendisine sözümüz şöyleydi; “Baran’ın saçları kesildiği zaman Lösemili Çocuklar Derneğine bağışlayacağız” demiştik. Bunu yetkili arkadaşlarla görüşüp, teslim edeceğiz. En azından diğer kardeşlerimiz bir nebze de olsa mutlu olabileceklerse ne mutlu bize, ne mutlu Baran’a." dedi.