Gram altının alış fiyatı 3020,74 TL, satış fiyatı ise 3059,86 TL olarak belirlendi. Ons alış fiyatı 2686,30 TL, satış fiyatı ise 2686,90 TL seviyelerinde.

22 ayar altının alış fiyatı 2760,88 TL, satış fiyatı ise 2913,37 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altının alış fiyatı ise 1640,23 TL civarındayken, çeyrek altının fiyatı 4934 TL ile 4993 TL arasında değişiyor. Yarım altının alış fiyatı 9898 TL, satış fiyatı ise 9987 TL olarak belirlendi. Tam altın ise 19735 TL ile 19897 TL arasında işlem görmekte.