İnegöl'de Türkiye’ye yasadışı yollarla giren 13 Suriye uyruklu vatandaş, yakalandı.
Geçtiğimiz sabah ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, İstiklal caddesi üzerinde bulunan apartmanın dairesine baskın düzenlediler. Düzenlenen baskında şahısların kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan incelemede 13 Suriye uyruklu şahsın, ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edildi. Şahıslar ekiplerce gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, sınırdışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.