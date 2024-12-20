Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir hafta önce Havran Polis Merkezi Amirliği’ne kaybolan bir çocuk ihbarı yapılmıştı. İhbarı inceleyen güvenlik güçleri, kaybolan çocuğun 13 yaşındaki E.N.D. olduğunu ve yanında, daha önce çeşitli suçlardan sabıkası bulunan U.K. (25) adlı şüphelinin bulunabileceğini belirledi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan araştırmalar sonucu, kayıp E.N.D. ve şüpheli U.K., Çanakkale’nin Kumkale köyünde yakalandı. Kız çocuğu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan U.K. polis ekipleri tarafından Edremit’e getirildi ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ailesi, kızlarının sağ salim bulunmasından dolayı emniyet güçlerine teşekkür etti.