Derbent ve Kuzuyayla istasyonlarında incelemelerde bulunan Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Kartepe teleferik projesinde 29 Ekim’i işaret ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kartepe Teleferik projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Derbent ve Kuzuyayla’yı birbirine bağlayacak projenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılması planlanıyor.

Kartepe Teleferik projesini yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, çalışmaların hızlı ilerlediğini ve belirlenen takvimde Kartepe’nin yıllardır beklediği teleferiğe kavuşacağını söyledi. Gündoğdu’ya Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Büyükşehir yöneticileri ve firma yetkilileri eşlik etti.

YÜZDE 70 ORANINDA TAMAMLANDI

İlk olarak Derbent’te bulunan istasyonu inceleyen Genel Sekreter Gündoğdu, burada firma yetkilileri ile görüştü. Çalışmaların 29 Ekim tarihinden önce tamamlanmasını isteyen Gündoğdu, Büyükşehir yetkililerinden de projenin detayları hakkında bilgi aldı. Daha sonra beraberindekilerle Kuzuyayla’ya geçen Gündoğdu, burada da çalışmaların detayları hakkında bilgilendirildi. Gündoğdu, teleferik sisteminin ve parçalarının tamamının üretildiğini ve projenin genel ilerlemesinin yüzde 70 seviyesinde olduğunu belirtti.

14 DAKİKADA ZİRVEDE

Derbent-Kuzuyayla arasındaki teleferik yolculuğu 14 dakika sürecek. Teleferik 331 metre rakımdan başlayıp, 1421 metreye çıkacak. Yolculuk sırasında kabindeki yolcular, muhteşem Körfez manzarasını izleme şansını bulacak. Güzergâha dikilecek 16 direk, birbirlerine 200 metre mesafede olacak. Direklerin yerden yüksekliği de 43-45 metre olarak planlandı. Teleferik güzergâhının başlangıç ve bitiş noktaları olan Derbent ve Kuzuyayla mevkilerine makaraların montajı da tamamlandı. 4 bin 695 metre uzunluğundaki Derbent-Kuzuyayla arası teleferik hattına boyları 43-45 metre arasında değişen toplam 16 direk dikilecek.

10’AR KİŞİLİK 50 KABİN

Turizm açısından bir cazibe merkezi olacak olan teleferik hattı 4 bin 695 metre uzunluğunda planlandı. Buna göre sistem tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 73 kabin hizmet verecek. Saatte bin 500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi bin 90 metre olacak.

KUZUYAYLA TABİAT PARKIDA HAZIRLANIYOR

Öte yandan teleferik projesinin yapımını hızla sürdüren Büyükşehir, teleferiğin zirvesinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda 200 bin metrekarelik alanda hazırlanan projenin çalışmalarına başladı. Teleferik projesinin tamamlanmasıyla vatandaşların yoğun ilgi göstereceği Kuzuyayla, doğaseverlerin keyifli anlar yaşayacağı zirvelerden biri olacak. 200 bin metrekarelik proje kapsamında piknik alanları, doğalgazlı mangal ünitesi, restoran, mescit, tiny house alanı, karavanlı kamp alanı, otopark, doğa okulu, fayton kafe ve satış noktaları olacak. Restoranın yapımına başlanırken diğer noktalarda da çalışmalar eş güdümlü olarak sürüyor.

Büyükşehir’in bölgeye yönelik yatırımları sadece üstyapı ile sınırlı kalmıyor. Altyapıya da el atan Büyükşehir, içme suyu ve atık su hatları için de çalışmalar yürütüyor. Büyükşehir tarafından yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Kuzuyayla’nın çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.