Akşam saatlerinde meydana gelen bu üzücü olayda, bisikletiyle sokağa çıkan 19 yaşındaki Halil Örnek ile 14 yaşındaki H.A. arasında korkunç bir anlaşmazlık yaşandı. Genç H.A., Halil Örnek'in yanına giderek bisikletlerini değiştirmek istediğini dile getirdi. Ancak, Örnek bisikletini vermek istemeyince aralarında ciddi bir tartışma başladı.

Tartışma hızla büyüyerek şiddete dönüştü ve maalesef sonu ölümcül bir hal aldı. Tartışma sırasında H.A., aniden cebinden çıkardığı bıçakla Halil Örnek'i göğsünden bıçakladı. Çevredeki insanların hemen polis ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle olay yerine büyük bir ekip sevk edildi. Sağlık ekipleri, Halil Örnek'e ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ancak yaralar çok ağırdı ve Örnek'in durumu kritikti. Acilen hastaneye kaldırılan genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın meydana geldiği yer, Örnek'in yakınları ve mahalle sakinleriyle dolup taştı. Ölen gencin ailesi ve sevenleri büyük bir üzüntü içinde olay yerine akın etti. Polis ise kaçan H.A.'yı yakalamak için hızla çalışmalara başladı. Kısa bir süre sonra H.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.