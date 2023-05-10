Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran’da hizmete açılacak Gaziantep Şehir Hastanesi güzergahında açtığı yaklaşık 4 kilometrelik yeni yolların asfaltlama çalışmasını tamamlayarak, trafik akışına hazır hale getirdi.GAZİANTEP (İGFA) - Tam kapasiteyle 15 Haziran’da vatandaşlara hizmet verecek Gaziantep Şehir Hastanesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hastane ve bölgedeki yeni yol çalışmaları hakkında basın açıklaması yaptı.

Protokol üyeleri, hastane yetkililerinden çalışmalar çerçevesinde son durum hakkında bilgi aldı, hastanede yapımı tamamlanan bölümleri inceledi.

Başkan Fatma Şahin, hastanenin yapımı sürerken bölgedeki yeni yolların açılmasından tutun da asfaltlamasına kadar birçok çalışmayı eş zamanlı şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, çok heyecanlı ve gururlu olduğunu belirtti.

Olağanüstü bir gayret ile olağanüstü bir işin çıktığını ifade eden Başkan Şahin, "Ne kadar hızlı, cesaretli ve büyük bir iş yapabileceğimizi tüm dünyaya gösterebileceğimiz bir işi tamamladık. Biz karıncalar gibi çalışıp dev eserler çıkaran bir ekibin parçasıyız. Burada yaşanan COVID-19 Salgını şunu gösterdi ki, aldığımız nefesi vereceğimizin bir garantisi yok. Şehir Hastanelerinin kıymetini çok daha iyi anladık. O yüzden Cumhurbaşkanımızın vizyonunu, 85 milyon insanın sağlığını koruyacak alt yapıyı nasıl güçlendirdiğini gösterdi. Bizim şehrimizin de böyle bir hastaneye çok ihtiyacı vardı. Bu bir takım çalışmasıdır. Bugün Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil Belediyeleri olarak Şehir Hastanesinin erişilebilirliğini, Çevre Yolu Bağlantısı, karayolları ile girişini ve toplu taşıma ile birlikte tüm şehrin buraya en kısa sürede ulaşımını sağlayacak Ulaşım ve Toplu Taşıma Master Planını çalıştık. Çevre düzenlemesi konusunda çalışmalar yaptık" diye konuştu.

Önceki Dönem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, bin 875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi çalışmalarında çok önemli bir yol kat ettiklerini ifade ederek, hastanenin Gaziantep'e hayırlı uğurlu olmasını diledi.