Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte Alanyurt'ta Esnaf ziyareti gerçekleştirdiler. Esnafın sorun ve taleplerini dinlediler. İlgi ve alakalarından dolayı esnaflara teşekkür ettiler.

Ardından Ece Düğün Salonun'nda düzenlenen Resul Deniz ve Sema Pirol çiftinin düğününe katıldılar. Beraberinde Eren Kır Bahçesi'nde düzenlenen Onur Dede ve Selin Yaşar çiftinin düğününe konuk oldular. Lider Balo Salonu’nda gerçekleşen Ömer Faruk Baştürk ve Sena Ayatan Çiftinini Düğün törenine de katılan MHP Heyeti . Genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dilediler.

Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı ‘’14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’’ Sandık Görevlilerine Yönelik Aydınlatma Programı Düzenledi.

Çok sayıda Sandık Görevlilerinin ve Mahalle Başkanları’nın katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri ile alakalı bilgilendirme yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

‘’Çok kıymetli sandık görevlilerimiz, mahalle başkanlarımız hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Muhterem dava arkadaşlarım, bildiğiniz üzere önümüzde önemli bir seçim var. 14 Mayıs 2023 seçimleri Cumhuriyet tarihimiz açısından dönüm noktası sayılabilecek bir seçimdir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler 14 Mayıs seçimlerini çok önemsiyoruz.

Önceliğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçmek, akabinde Milliyetçi Hareket Partisinin hem oylarını hem de meclisteki sandalye sayısını artırmaktır.

Şunun altını önemle çizmek istiyorum. Göreve geldiğim 7 Kasımdan itibaren farkli bir yönetim sistemi ortaya koyduk. Biz sadece 45 kişiden oluşan bir yönetim kurulu değiliz. Mahalle başkanlarımız ve sandık görevlilerimiz bizim genişletilmiş yönetim kurulumuzdur. Bizim nazarımızda seçimden seçime hatırlanan sandık görevlisi değilsiniz.

Tüm samimiyetimle söylüyorum sizler aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisinin yönetim kurulu üyelerisiniz. Lütfen bu bilinçle hareket edin. İş ve sosyal hayatınızda Milliyetçi Hareket Partisini temsil ettiğinizi unutmayın. Seçimden sonra da bu şekilde biraraya gelmeye devam edeceğiz. Siz ilçe binamıza gelemezsiniz biz sizlerin ayağınıza geleceğiz. Sürekli irtibat halinde olacağız.

Kıymetli hazirun;

Milliyetçi Hareket Partisinin varlığı Türkiye Cumhuriyetinin varlığı için elzemdir. Güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi güçlü bir Meclis, güçlü bir Türk devleti demektir.

Karşımızda bir masaya oturanlar, masayı dağıtanlar, masada birbirinin kuyusunu kazanlar, ihanette yarışanlar var.

Karşımızda diyaneti kapatmak isteyenler, yerel özerklik adı altında eyalet isteyenler, lgbt denilen ahlâksızlığı yaymak isteyenler, memleketi küresel güçlere peşkeş çekmek isteyenler var.

Karşımızda asrın felaketinden mağdur olan 14 milyon insanımız ve vefat eden onbinlerce vatandaşımız üzerinden cumhur ittifakına saldıranlar var.

Karşımızda Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağız diyen, mitinglerinde "dişe diş kana kan" diyerek Türk milletine diş bileyen hainlerin olduğu bir ittifak var.

Karşımızda yedi dakikada domuz etini yemekle gururlanan, kutsal değerlerimize saldıran, başörtüsüne bir metrelik bez parçası diyen, kuran kurslarını dümdüz edeceğiz diyerek Müslümanalara meydan okuyan bir oluşum var.

Karşımızda Türklüğü anayasadan çıkaracağız diye dikilen, üç beş bakanlık peşinde değiliz 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz diyen hainlerin içinde olduğu birliktelik var.

Hal böyleyken biz yerimizde oturamayız. Bunun vebali ağır olur kıymetli dava arkadaşlarım. Aksi bir durumda bunun hesabını veremeyiz.

Biz çalışmakla mükellefiz. Sorumluluğumuzu yerine getirecek güçlü bir Türkiye için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

14 Mayısa kadar karınca misali yorulmadan çalışacağız. 14 Mayıs günü sandıklarda görevimizi yerine getirecek, Allah'ın izniylrle gecesinde de cumhur ittifakının zaferini kutlayacağız.

Sizleri bırakmaya niyetimiz yok. Daha çok görüşeceğiz. Önümüzde yerel seçim var. 15 Mayıs sabahı yerel seçimlerin startını da veriyoruz. Nasıl ki 600 miletvekilinin 600'üne de takipsek İnegöl'ü de yönetmeye talibiz. Kendimizde bu cesareti ve feraseti görüyoruz.

Allah hakkımızda hayırlısını versin. Cenabı Hak yardımcımız olsun.

Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağolun, varolun Allah'a emanet olun.’’dedi.