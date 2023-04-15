İstanbul’da emniyet ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde oluşabilecek otobüs yoğunluğu sebebiyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda emniyet kemeri denetimi yapıldı. Polis, denetimde otobüs sürücülerine ve yolcularına uyarılarda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatili öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda ’Bayramınız kemerli olsun’ sloganıyla denetim yapıldı. Otogarın çıkış noktasında yapılan denetimlerde şehirlerarası otobüsler tek tek kontrol edildi, yolcu ve otobüs personeline emniyet kemeri kullanımı ile ilgili broşür dağıtıldı. Resmi ve sivil trafik polislerinin katıldığı denetimlerde yolculara, otobüslerde bulunan multimedya videolarla da bilgilendirme yapıldı. Ekipler otobüslerin lastik takometrelerini, emniyet kemerleri ve evraklarını kontrol etti.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda gerçekleştirilen denetimlerin bayrama kadar devam edeceği öğrenildi.