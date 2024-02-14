Bayrampaşa’da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri, denetimde otobüs şoförleri ve yolculara emniyet kemeri kullanılması için uyarıda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bayrampaşa’da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri, denetimde otobüs şoförlerinin evraklarını ve emniyet kemerini kontrol etti. Öte yandan ekipler, otobüs şoförlerine ve yolculara emniyet kemeri kullanılması için uyarıda bulundu. Ayrıca kemer kullandığı zaman risklerin azalma oranları hakkında da bilgi verildi.

“Emniyet kemeri takmayanları uyarıyoruz”

Emniyet kemeri konusunda yolculara uyarılarda bulunan otobüs şoförü Yavuz Ertaş, “İstanbul’dan Denizli’ye gidiyoruz. Yolcularımız bindiği an anonslar yapıyoruz. Yolcularımıza emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Emniyet kemeri takmayanları uyarıyoruz. Polis arkadaşlar takmayanlara ceza uyguluyor. Yapılan uygulamalarda gayet yerinde uygulamalar” dedi.

“Herkesin takmasını da temenni ediyoruz”

Otobüs yolcusu Nuran Öztürk, “Emniyet kemerimi oturduğum an takıyorum. Güvenliğimiz için kurallara dikkat ediyoruz. Herkesin takmasını da temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.