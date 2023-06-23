Kurban Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce uygulanan "Dijital Güvenlik Kütüphanesi Projesi" çerçevesinde otobüs şoförü ve yolcular, güvenli yolculuk konusunda bilgilendirildi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda "Dijital Güvenlik Kütüphanesi Projesi" çerçevesinde otobüs şoförü ve yolculara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Bu kapsamda vatandaşlar ve otobüs şoförleri güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanımı, telefon dolandırıcılığı, dolandırıcılık türleri ve alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirildi. Vatandaşlar ise uygulamanın yerinde olduğu dile getirdi.

"Yolcularımızı emniyet kemeri konusunda uyarıyoruz"

Otobüs şoförü Coşkun Uzun, "Biz her molaya girdiğimizde yolcularımıza uyarıda bulunuyoruz. Eşyalarınızı araçta bırakmayın diye uyarıda bulunuyoruz. 30 dakika mola verdikten sonra yolculuğumuza devam ediyoruz. Yolcularımızı emniyet kemeri konusunda uyarıyoruz. Kemer takılması önemli. Allah korusun, kazanın ne zaman olacağı belli olmuyor" dedi.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Kars’a yolculuk yapan Gökmen Başoğlu, "Bizim kurallarımıza uymamız gerekiyor. Cenazemiz vardı, şimdi Kars’a dönüyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.