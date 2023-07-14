Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısı ile şehit kabirleri ziyaret edildi, tüp şehitler için mevlit okundu, dualar edildi

15 Temmuz 2016’da Türkiye’nin bağımsızlığını, kalkınmasını, hak ve adaletin sesi olmasını hazmedemeyen FETÖ/PDY terör örgütünün hain darbe girişiminin 7. yıldönümü nedeniyle Osmaneli ilçesinde de etkinlik düzenlendi. Osmaneli ilçesindeki ilk programda, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri İlçe Mezarlığındaki şehit kabirlerini ziyareti ile başladı. Ziyareti öncesinde Osmaneli İlçe Müftülüğü tarafından Kur’an-ı Kerim ve dualar okunurken daha sonra Kaymakam Yüksel Ünal Belediye Başkanı Münür Şahin ve protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfiller bıraktı. Kaymakam Ünal, yaptığı konuşmada, "15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine, ellerinde bayraklarıyla meydanlara, hava limanlarına koşan aziz milletimiz, vatanına, bayrağına ve demokrasisine olan bağlılığını kanıtlamıştır. Bu millet vatanı uğrunda şehadete yürüyen, gazi olan 15 Temmuz’un kahramanlarını asla unutmayacaktır. Bu münasebetle 15 Temmuz da Türk Milleti’nin varlığına, istikbaline darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper ederek gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum” dedi.

Daha sonra Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve beraberindeki protokol üyelerin, vatandaşların ve şehit yakınlarının katılımları ile Fatih Camisi’nde İlçe Müftülüğü personellerince mevlid-i şerif okundu, dualar edildi. Törene, Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Toy, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komisere Bünyamin Şahin, kurum müdürleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.