15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde 81 ilde eş zamanlı başlayacak 15 Temmuz Sancak Koşusu, İstanbul’da 39 ilçeden 400 sporcunun katılımıyla Ümraniye Millet Bahçesi’nde yapılacak.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı kanlı darbe girişimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokağa dökülen demokrasi kahramanlarının sayesinde bastırılmıştı. 251 vatandaşın şehit olduğu kanlı darbe girişimi 7. yılında da unutulmadı. Bu yıl da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı 15 Temmuz Sancak Koşusu yapılacak. İstanbul’da 39 ilçeden 400 sporcu ve antrenör, Ümraniye Millet Bahçesi’nde demokrasi zinciri oluşturarak elden ele sancak taşıyacak. Saat 20.00 ila 22.00 arasında yapılacak sancak koşuna katılacak vatandaşlar, 15 Temmuz ruhu ve iradesini hep birlikte yaşayacak.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Hain darbe girişiminin 7. yılına girdik. 15 Temmuz akşamında başlayan kalkışma 24 saat geçmeden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşları demokrasiye sahip çıkmak için sokaklara çağırmasıyla kontrol altına alınmıştı. Halkın sokaklara döküldüğü o geceyi unutmamak, gazi ve şehitlerimizin anısını yaşatmak için her yıl çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ümraniye Millet Bahçesi’nin ev sahipliğinde 15 Temmuz Sancak Koşusu’nu yapacağız. Sporcularımızın katılımıyla gerçekleşecek olan sancak koşusuna tüm komşularımızı davet ediyorum. Rabbim, Türkiye’ye bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de sağlıklı bir ömür diliyorum” dedi.