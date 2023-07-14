Hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatanseverler 7. yıl dönümünde de unutulmadı. Orhan Gazi camiinde cuma namazı öncesi mevlit okundu, dualar edildi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçerken, tarihi demokrasi direnişini her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk halkı hem coşku hem de hüzünle anacak. Türkiye genelinde birçok organizasyon hazırlanırken, 15 Temmuz’un bir gün öncesine cuma gününün denk gelmesi, cuma namazlarına ayrı bir hava kattı. Camileri dolduran vatandaşlar hem ibadetlerini yaptı hem 15 Temmuz şehitlerini anarak dua etti. Osmanlı Devletinin kurucu Osman Gazi’nin kayınpederi devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan tarihi Orhan Gazi camiinde cuma namazı öncesinde düzenlenen programda şehit olan vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim tilavetini okundu. Daha sonra şehitler için okunan hatimlerin de duası yapıldı.

Öte yandan Cuma namazında ’Din samimiyettir, istismar ihanettir’ başlıklı hutbede okundu.