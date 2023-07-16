Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde şehitler anıldı.

İlk olarak şehitlik ziyaretiyle başlayan anma etkinliklerinde Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ardından Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından 15 Temmuz Şehidi Polis Memuru Münir Alkan’ın ve diğer şehitlerimizin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Şehitlik ziyaretine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Büngül, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Vali Yardımcısı Murat Eren, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Çetin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, siyasi parti temsilcileri, Emniyet ve Jandarma Teşkilatı mensupları katıldı.

15 Temmuz şehidinin ailesi ziyaret edildi

Şehitlik ziyaretinin ardından 15 Temmuz 2016 günü yaşanan darbe girişiminde İstanbul Boğaziçi Köprüsünde görevini ifa ederken şehit olan Polis Memuru Münir Alkan’ın ailesi ziyaret edildi. Ziyarette Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu.

15 Temmuz konulu konferans düzenlendi

Şehit Alkan’ın ailesinin ziyaret edilmesinin akabinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde, “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi” konulu konferans düzenlendi. Konferansta katılımcılara hitap eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, “FETÖ küresel güç odaklarının yönettiği bir hareketti. Küresel güç odakları bu milleti, bu ülkeyi çökertirlerse bu dünyadaki egemenliklerine engel olabilecek potansiyel en büyük rakiplerinden kurtulacaklarını düşündüler ve bu maşayı harekete geçirdiler. Ama milletimiz planlarını boşa çıkardı. Türkiye Yüzyılı kahramanlarından şehit olanları rahmetle, yaralı olanlarını sıhhat dileklerimle anıyorum. Şehitlerimizin makamları cennet olsun. Allah bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın” dedi.

Konferansın ardından Rektörlük Fuaye Alanı’nda “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” konulu sergi gezildi.

Demokrasi nöbeti geç saatlere kadar sürdü

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde 8 yıldır olduğu gibi vatandaşlar demokrasi nöbeti tuttu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar ile başlayan nöbette, FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin belgeselleri vatandaşlara izletildi. Günün anlam ve önemine dair düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, gece yarısı okunan selalar ile başlayan demokrasi nöbeti gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.