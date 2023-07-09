İstanbul'da düzenlenen "Vatan Koşusu" ile 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden 252 şehit anıldı.İSTANBUL (İGFA) - 15 Temmuz Derneği'nin, İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Üsküdar Belediyesi ve TÜGVA Spor'la birlikte gerçekleştirdiği bu yıl üçüncüsü düzenlenen Vatan Koşusu Çengelköy 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden başladı.

15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler ile sporcuların katıldığı koşuya, İstanbul Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili Tarık Şebik katıldı. 3. Vatan Koşusu, kapsamında 252 sporcu ve katılımcılar, 252 şehidin isminin yazılı olduğu tişörtlerle koştu. 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda son bulan etkinlik protokol konuşmaları ile devam etti.

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Gül, 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylara değindi.

Vali Gül, 7 yıl önce içimizden çıkan ama uluslararası güçler tarafından devşirilmiş hain şebeke tarafından Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine bir darbe girişimi olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, dirayeti, başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere, milletimizin hemen hemen tamamına yakınının dirayetiyle hamdolsun bu darbe püskürtüldü. Bugün üçüncüsü düzenlenen 15 Temmuz Derneği, Üsküdar Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, TÜGVA ve gençlerin katılımıyla bir Vatan Koşusu yaptık. Buna katılan, destek veren gençlerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu ruhun yaşatılmasına katkı sunan herkese müteşekkiriz. Bizler tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi aramızdaki farklılıkların zenginlik olarak kabul edip saflarımızı daha çok sıklaştırarak, kardeşliğimizi daha çok arttırarak, birliğimizi bütünlüğümüzü daha da güçlendirerek ikinci yüzyılda Türkiye yüzyılında bu direnişi, bu ruhu diri tutma durumundayız." diye konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de konuşmasında, “bugünlerimizi, huzurumuzu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu da, birlik ve beraberliğin devam etmesini dilerken, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Vatan Koşusu'nda bütün emeği geçen paydaşlara ve en önemlisi gençlere çok teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında protokol tarafından 252 katılımcıya madalya takdim edildi.

Etkinlikte 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okunup dua edilirken, katılımcıların Hafıza 15 Temmuz ziyareti ile etkinlik son buldu.