Eskişehir'de geçen yıl meydana gelen korkunç olayın ardından bugün Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar verildi. Tutuklu sanık İ.A. (15), annesi Serap Bor'u pompalı tüfekle öldürmek ve evde bulunan 3 komşusunu yaralamaktan dolayı 38 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Olaya azmettirildiği iddia edilen baba Erkan A. (42) ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 19 Mayıs'ta Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana gelmişti. E.A., boşandığı eşi Serap Bor'un evine gelerek, beraberinde getirdiği pompalı tüfekle annesine saldırmış, aynı saldırıda anneannesini ve üç komşusunu yaralamıştı. Polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Bor hayatını kaybederken, yaralanan diğerlerinin tedavisi hastanede sürmüştü.

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, İ.A.'ya 'üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Ancak İ.A.'nın yaşı göz önüne alınarak cezası 15 yıla indirildi. Ayrıca İ.A., anneannesini ve komşularını yaraladığı suçtan 23 yıl 6 ay daha ceza aldı, toplamda 38 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Azmettirici olarak yargılanan baba Erkan A. ise mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, baba ve oğlunun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

ANNE BOR: KIZIM RAHAT UYUYACAK

Kentteki kadın platformu üyeleri Adliye Sarayı önünde Serap Bor’un ailesine destek için toplandı. Platform üyeleri kadın cinayetlerine dikkat çekerken, Serap Bor’un annesi Cennet Bor karar sonrası gözyaşlarına boğuldu. Öldürülen kızının kararın ardından rahat uyuyacağını ifade eden Cennet Bor, "Rahat uyuyacak, Allah hepinizden razı olsun. Yavrum rahatça yatacak mezarında. Korkmuştum serbest bırakacaklar diye. İnşallah bırakmazlar demiştim. Başka bir şey diyemiyorum. Ama yavrum rahat edecek” dedi. Avukat Benian Döndar da sanıkları alabileceği en ağır cezalara çarptırıldığını belirterek, "Kanunda verilebilecek en ağır ceza verildi şu anda. Hem çocuk hem de azmettirici olduğu iddia edilen baba hakkında. Umarım bu karar emsal olur, diğer bütün kadın cinayetleri için. Bir annenin sonuçta içi yanıyor. Yani biraz olsun o soğudu bugün. Başka canlar yanmayacak umarım. Emsal bir karar olacağı kanaatindeyiz" dedi.