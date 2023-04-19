14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 16 ilde "Millet İttifakı" adının kullanılamayacağına karar verdi. CHP ve İYİ Parti 16 ilde fermuar modeliyle anlaşarak seçimlere girme kararı almıştı.ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Millet İttifakı'yla ilgili önemli bir karar aldı. İttifakın fermuar modeli ile seçime gitme kararı aldığı 16 ilde “Millet İttifakı” isminin kullanılamayacağına karar verdi.

Hatırlanacağı gibi CHP 7, İYİ Parti de 9 ilde aday çıkarmamış; Gelecek, Deva, Saadet ve Demokrat partilerinin de CHP listelerinde olması dolayısıyla Millet İttifakı'nın 16 ilde tek parti logosu ile seçime girme durumu ortaya çıkmıştı.

YSK, bu illerde tek parti logosu ile seçime girilmesi durumunda "Millet İttifakı" adının kullanılıp kullanılamayacağı konusunu karara bağladı.

16 ilde “Millet İttifakı” isminin kullanılamayacağına karar verilirken, bu illerde sadece aday gösteren partinin logosu bulunacağı ve söz konusu partinin logosunun üzerinde “Millet İttifakı” ibaresinin yer almayacağı bildirildi.

YSK'nın bu kararına göre; 14 Mayıs’taki seçimde Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari’de oy pusularında millet ittifakı yerine sadece CHP'nin parti logosu yer alacak. Aynı şekilde Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde de pusulada İYİ Parti logosu bulunacak.