Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği ‘16. Karaduvar Tarım, Balıkçılık ve Çevre Festivali’, birbirinden güzel etkinliklerle başladı. Karaduvar Mahallesi Muhtarlık alanında düzenlenen festivalin içeriğinde oyunlar, danslar, atölyeler ve konserler vardı.MERSİN (İGFA) - Karaduvar Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Derneği tarafından, Karaduvar Mahallesi Muhtarlığı katkılarıyla yapılan ve sponsorlar tarafından desteklenen festival, Cuma günü yapılan kortej yürüyüşü ile start aldı. Gün boyu süren festivalde Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alana kurdukları farklı platformlarla vatandaşları birbirinden farklı etkinliklerle buluşturdu.

Hem eğitici hem eğlenceli aktiviteler vardı

Resmi olarak kortej yürüyüşüyle başlayan festival rengarenk görüntülere sahne oldu. Karaduvar halkının heyecanla beklediği festival, yine eğlencenin adresi oldu.

Büyükşehir ekipleri, özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği festivalde yüz boyama, çocuk dans etkinlikleri ve boyama etkinliği ile çocukların kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmesini sağladı. Alana kurulan şişme oyun parkları da çocukların gün boyu vakit geçirdiği eğlence alanlarından biri oldu. Oyunlarla eğlenen çocuklara alanda pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtıldı.

Alanda kurulan kompost ve sıfır atık stantları da çocukların eğlenirken öğrenmesi sağladı. Çocuklar, evlerinden çıkan biyobozunur atıklardan nasıl kompost yapabileceklerini, atıkları nasıl ayrıştırabileceklerini de öğrenirken Büyükşehir Belediyesi’nin kısa süre sonra açılışını yapacağı İklim ve Çevre Bilim Merkezi hakkında da bilgi aldı.

Festival alanında yer alan ekim dikim atölyesinde ise çocuklar elleriyle çiçek ve fide dikti. Toprağın, üretimin ve besin zincirinin nasıl oluştuğunu öğrenen çocuklar dikim yaptıkları saksıları evlerine götürdü.

Festival alanı eğlencenin adresi oldu

Festival boyunca gündüz ağırlıklı olarak çocuklar eğlenirken akşam saatlerinde ise gençlere uygun dans gösterileri ve konserler düzenlendi. Festivalde, açılış konuşmalarının ardından çocuklar tarafından jimnastik dans gösterisi gerçekleştirildi. Ardından Bozuk Akorlar’ın konser verdiği sahnede K-Pop gösterisi yapıldı. Son olarak ise Kaldırımlar grubu sahne aldı. Söyledikleri şarkılarla festival alanını dolduran katılımcılara keyifli dakikalar yaşatan grubun konseri ile festivalin birinci günü sona erdi.

“Amacımız çocukların tarımı benimsemesi ve sevmesi”

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürü Cihan Polat, kurdukları stantta kompost, sıfır atık ve İklim ve Çevre Bilim Merkezi hakkında bilgi verdiklerini söyledi. Polat, “Canlı bir katılım var. Mühendis arkadaşlarımız geri dönüşümün çevreye olan etkilerinden, komposttan, sıfır atıkla ilgili yapılan tüm etkinlikleri vatandaşlarımızla paylaşıyor. Bizi mutlu eden şey çocuklarımızın ilgi göstermesi” dedi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Bitkisel Materyal ve Seracılık Şubesi Müdürü Metin Ateş, stantta yapılanlardan bahsederek, “Çocukların kendi elleriyle saksılara; çiçek, fide dikimini sağlıyoruz. Burada amacımız çocukların tarımı benimsemesi ve sevmesi. Çocuklar kendi diktikleri fideleri götürüp bakımlarını da sağlamış olacaklar” diye konuştu.

“Çocukların çok büyük ilgisi var”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, çocukların etkinliklere yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek, “Çocuk etkinlikleri stantları kurduk. Çocukların çok büyük ilgisi var. Mandala, boyama gibi faaliyet atölyelerimiz var. El becerilerini geliştirecekleri atölyeler var. Balon, şişme oyun grubu, patlamış mısır, pamuk şekerden de ücretsiz faydalanıyorlar. Çocuklara yönelik güzel etkinliklerimiz var” ifadelerini kullandı.

“Bence çok güzel bir etkinlik”

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Cansu Demir, “Bence çok güzel bir etkinlik. Sahnede çocuklarımız oynayacak, biz izleyeceğiz. Gayet mutluyuz. Büyükşehir Belediyesi’nin etkinliklerinden çok memnunuz. Yaptıkları her şey için teşekkür ederiz” diye konuştu.

İdil Akyuva, çocuk etkinlikleriyle çok güzel vakit geçirdiğini söyleyerek, “Ben çok güzel buldum. Şişme parka girdim. Deney yaptım. Vahap Seçer amcaya bu etkinlik için çok teşekkür ederiz” derken, Nefes Yatkın da “Bugün şişme parkta oynadım, mısır aldım. Çok güzeldi” dedi.

Etkinlikte çok eğlendiğini söyleyen Neşe Korkut, “Ben yüzümü boyattım, mısır yedim. Pamuk şeker yedim. Boyama yaptım. Trambolinde oynadım” diye konuştu.