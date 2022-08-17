İnegöl Belediyesi ile İNDAK tarafından 17 Ağustos Marmara Depreminin 23. Yıl dönümünde vatandaşlara deprem gerçeğini hatırlatmak ve bilinçlendirmek adına “Afet Sergisi” düzenlendi. Arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanların sergilendiği etkinlikte, vatandaşlara İNDAK’ın faaliyetleri de tanıtılarak gönüllü ekibe katılım çağrısı yapıldı.

İnegöl Belediyesi ve İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) tarafından 17 Ağustos Marmara Depreminin 23. Yıl dönümü nedeniyle İnegöl Belediyesi önünde özel bir sergi düzenlendi. İNDAK’ın aram kurtarma ekipmanlarının ve faaliyetlerinin tanıtıldığı Afet Sergisinde, deprem gerçeğine dikkat çekilerek vatandaşlara hatırlatmalar yapıldı.

17 AĞUSTOS DÖNÜM NOKTASI OLDU

İnegöl Belediyesi önündeki meydanda kurulan ve gün boyu açık kalacak olan sergiyi, Belediye Başkanı Alper Taban da ziyaret etti. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Bugün 17 Ağustos. 23 yıl önce bugün, 7,4 büyüklüğünde Gölcük merkezli bir deprem yaşadık. Bu yıkıcı deprem esnasında pek çok vatandaşımız hayatını kaybetti, yaralandı ve bu olay hayatımızda bir dönüm noktası oldu. Bugün bu vesileyle İNDAK iş birliğinde bir farkındalık etkinliği ile deprem gerçeğini hatırlatmak istedik. Aslında sadece bir güne sığdırılabilecek bir konu değil bu. Deprem hayatın bir gerçeği. O gün 18 bin 873 insanımız yaşamını yitirdi. 23 bin 781 insanımız yaralandı. 328 bin 113 ev ve iş yeri de yıkıldı ve hasar gördü. Sadece bu da değil. 2003 yılında Bingöl’de, 2011 yılında Van’da, 2020 yılının ocak ayında Elazığ-Sivrice depremi ve en son Ekim 2020’de İzmir’de yaşadığımız 6.9 şiddetindeki deprem… Bursa merkezli olarak da 1855 yılında yıkıcı bir deprem yaşandı” dedi.

İLK YAPILACAK İŞ İNSANLARI BİLİNÇLENDİRMEK

Deprem ve afetlerle ilgili atılacak ilk adımın insanların daha bilinçli hale gelmesini sağlamak olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “Bizler bu depremler esnasında can kayıpları yaşıyoruz. Yaralanmalar, maddi hasarlar oluşuyor. Ancak bunların minimize edilebilmesi için bu hayatın bir gerçeği ve biz de bununla yaşamayı öğreneceksek bunları minimize etmemiz gerektiğine inanıyoruz. İlk yapılacak iş, öncelikle insanların bu konuda bir bilince ermesi. Elbette binalarımızı deprem anında daha dayanıklı olacak sağlam yapılara dönüştürme zorunluluğumuz var. Bunlarla ilgili devam eden kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalar var. Ancak birden bütün binaları silelim, yerine yeni yapılar yapalım dediğimizde, bu zamanla olacak bir şey. Ama deprem öncesi bilmemiz gerekenler, deprem anında ve sonrasında yapabileceklerimizi öğrenmek hepimizin yapabileceği işler. Dolayısıyla bu noktada İNDAK ekibimizle bir protokolümüz var. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlar bu işin gönüllüsü. Nerede bir afet yaşanıyorsa; sel, deprem, orman yangını… Arkadaşlarımız hemen o noktaya intikal ediyorlar. Ben bu organizasyonu da İnegöl için bir fırsat olarak görüyorum. Bu ekibe yeni gönüllüleri de davet ediyorum” açıklamalarında bulundu.

DEPREM VE AFETLERLE İLGİLİ İNEGÖL BELEDİYESİ NELER YAPTI?

Başkan Taban, afetler ve depremle ilgili İNDAK ile birlikte yapılan çalışmaları da sıralayarak konuşmasını şöyle sürdürdü: “İNDAK ile birlikte neler yaptığımızdan bahsetmek gerekirse; belediye personelimize gerekli eğitimler verildi. İlk Yardım, Yangınla Mücadele ve Arama Kurtarma vb. eğitimler gerçekleştirildi. Şehrimizin 76 noktasına acil toplanma alanları oluşturduk. Bunları e-devlet üzerinden, web sitelerimizden, mobil uygulamalarımızdan yayınladık. Kim hangi mahallede oturuyorsa, mahallede nerede toplanma alanı var vatandaşlarımız görebilirler. Yine hem arama kurtarma ekibi üyelerinin eğitimlerinde hem vatandaşlarımızın ve öğrencilerin deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapması gerektiği konusunda eğitimler vermek üzere Halhalca yolu üzerinde molozlardan oluşan bir yapay enkaz alanı oluşturduk. İnegöl Belediyesi olarak gönüllü vatandaşlarımıza afetlere karşı yapılacaklar konusunda eğitim vermek amacıyla Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezimizde bir eğitim ofisi tahsis ettik. Ama bunlar yeterli değil, inşallah onları müstakil bir binaya taşımak istiyoruz. Beraberinde İNDAK’a ekipman desteği vermeye çalışıyoruz. En önemli konulardan biri de AFAD ve üniversite iş birliği ile ilçemizin Doğal Afetler Risk ve Eylem Planı’nı oluşturduk. Artık elimizde bir afet eylem planımız var. Ekibimiz “Afet Çantası” isimli mobil uygulaması geliştirdi. Ücretsiz olan bu uygulamayı dünyanın neresinde olursanız olun indirebilirsiniz. Hayat kurtarabilecek bir uygulama. Cep telefonlarına indirilen bu uygulama ile telefonlardan acil yardım çağrısı yapılabiliyor, afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin gerekli bilgilendirmelere ulaşılabiliyor.”

03.02’DE DEPREMİ HATIRLATAN SMS

“Bizler de bugün Marmara Depremine dikkat çekmek adına gece 03.02’de depremin olduğu saatte vatandaşlarımıza bir SMS attık. 23 yıl önce bugün, bu an… Bir sms sesiyle değil, 7,6 şiddetinde depremle uyandık. O gün hazırlıksızdık, bugün daha bilinçliyiz. “Afet Çantası” uygulamamızı indirin, afetlere hazır olun. Şeklinde bir SMS ve link gönderdik. Bugün 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde burada toplandık. Emek ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum.”