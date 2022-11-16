İnegöl'de bir lisede eğitim gören bir öğrenci, ara tatilde ailesini görmek için gittiği Sakarya'nın Geyve ilçesinde silahla intihar etti.

Olay, Geyve ilçesi Alifuatpaşa Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

İnegöl'de bir lisede eğitim gören 17 yaşındaki A.M.B. isimli genç, ara tatilde ailesinin ikamet ettiği Geyve'ye gitti.

Ailesinin tarlada çalıştığı sırada evde yalnız kalan A.M.B. isimli genç, evde bulunan silahla kendini başından vurarak intihar etti.

Tarladan dönen aile, 17 yaşındaki çocuklarını odasında kanlar içerisinde buldu. Haber verilmesi üzerine gelen 112 acil sağlık ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.