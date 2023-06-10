70 başpehlivan, 90 başaltı, 100 büyük orta ve yaklaşık bin 400’ün üzerinde güreşçinin katıldığı 15. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri Kocaeli’de başladı. Er meydanına çıkan güreşçiler, 180 bin TL değerindeki altın kemerin sahibi olmak için yarışıyor.

Her yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin 15.’si sabah saatlerinde başladı. Ata sporu olan yağlı güreşler yarışına Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen başpehlivanlar katıldı. Bu yıl tarihi Kırkpınar Güreşlerinin efsane isimlerinden Karamürselli Kadir Birlik adına düzenlenen organizasyon İzmit Atletizm Pisti’nde başladı. Gençlik Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen yağlı güreşlere 70 başpehlivan, 90 başaltı, 100 büyük orta ve yaklaşık bin 400’ün üzerinde güreşçi katılıyor. Öte yandan bu yıl Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen ve 7 organizasyondan oluşan Türkiye Yağlı Güreş Ligi, 15. Sekapark Altınkemer Yağlı Güreşleri’nin ikinci organizasyonuna dahil edilerek yapılıyor. Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde ilk 24’e giren başpehlivanlar, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine direkt katılma hakkını kazanacak.

Yağlı güreşler eleme müsabakaları, sabah saatlerinde küçükler boy kategorisinde başladı. İlk müsabakalar ile birlikte ter dökmeye başlayan pehlivanlar, iki gün boyunca kısasıya rekabet içerisinde olacak. Yarın ise büyük orta güreşleri, başaltı güreşleri, başpehlivan güreşleri ve başpehlivan çeyrek, yarı final ve final kura çekimleri yapılacak. Şampiyonluğu kazanan başpehlivan 180 bin TL değerindeki altın kemerin sahibi olacak.