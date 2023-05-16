Milli Mücadele’nin ve Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olan 19 Mayıs 1919’un 104’üncü yıl dönümü, Ataşehir’de Gençlik Festivali ile kutlanacak. Gençler için özel olarak hazırlanan program çerçevesinde; festival oyunlarından atölyelere, eğlence parkurlarından renkli sahne gösterilerine kadar birçok etkinlik yapılacak. Renkli görüntülere sahne olacak festivalde Ozbi ve Kamufle sahne alacak.

Ataşehir’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da rengârenk bir festivalle kutlanacak. Kutlamaların ana buluşma noktası Atapark, gün boyunca farklı ve eğlence dolu aktivitelere ev sahipliği yapacak.

Sabah saatlerinde Ataşehir Kaymakamlığı’nın resmi çelenk koyma töreniyle başlayacak 19 Mayıs kutlamaları, Ataşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği “Gençlik Festivali” ile gece geç saatlere kadar sürecek. Gençlerin gönüllerince eğleneceği Atapark’ta; konserlerden festival oyunlarına, atölyelerden eğlence parkurlarına kadar pek çok etkinlik gerçekleştirilecek.

Gençler Ozbi ve Kamufle ile coşacak

Ataşehirliler gün boyu sürecek programda; DJ performansı, karaoke, elektronik basket, boks, karikatür atölyesi, colorfest, langırt oyunu gibi birçok etkinlikle bayramın tadını doyasıya çıkaracak. 19 Mayıs Cuma günü Atapark’ta yapılacak festival saat 14.00’te başlayacak.

Etkinliklerde Ataşehir Belediyesi’nin gözbebeği olan Gençlik Senfoni Orkestrası festival için hazırladığı özel program ile gençlerle bir araya gelecek. Tüm İstanbulluların davetli olduğu bayram kutlamalarında 19 Mayıs coşkusu Ataşehir’de muhteşem bir konserle taşlanacak. Sevilen müzik sanatçıları Ozbi ve Kamufle saat 20.00’de sahne alarak şarkılarını gençlerle birlikte söyleyecek.

Tüm İstanbulluları Ataşehir Gençlik Festivali’ne davet eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel düzenleyeceğimiz etkinliklerde gençlerin sevdiği sanatçılar Ozbi ve Kamufle’yi ilçemizde ağırlayacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 104 yıl önce Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu önemli günü gelin hep beraber kutlayalım” dedi.