19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi İnegöl’de de düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuruyla 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasının 104’üncü yıl dönümü, bugün tüm yurtta olduğu gibi şehrimizde de coşkuyla kutlandı. Milli Mücadelenin 104’üncü yılının kutlandığı bu yıl, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları İnegöl’de Perşembe günü gerçekleştirilen etkinliklerle başlamıştı. Kutlamalar bu sabah resmi törenlerle devam etti.

ÇELENK TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

19 Mayıs coşkusu bu sabah devam etti. Resmi törenler 09.30’da Atatürk anıtında gerçekleştirildi. İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü çelenginin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve istiklal marşının ardından sona erdi.

SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİ TAM NOT ALDI

19 Mayıs Bayramı kutlamaları daha sonra İnegöl Kapalı Spor Salonunda İnegöl Spor Lisesi tarafından hazırlanan programla devam etti. Spor Lisesi Müdürü Yunus Memiş ve İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptılar. Şiirlerle süslenen programda, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi de öğrenciler tarafından okundu. Spor Lisesi öğrencilerinin hazırladığı gösterilerle devam eden törende, deprem farkındalığı oluşturacak gösteriler de yer aldı. Öğrencilerin sportif gösterileri ve şovları ise adeta nefesleri kesti. Programı salonda bulunan öğrenciler ve vatandaşlar ilgiyle takip etti.

SPOR YARIŞMALARINDA DERECEYE GİRENLERE KUPALARI VERİLDİ

Kutlama töreninin sonunda 19 Mayıs ve Gençlik konulu spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi. Kutlamalar, toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Fahrettin Eniş