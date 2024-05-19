Bursa Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Demet Akalın rüzgarı esti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak Milli Mücadele’yi başlattığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ateşinin yandığı gün olan 19 Mayıs, 105’inci yılında Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde coşkuyla kutlandı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı 19 Mayıs etkinliklerinde sahne alan Türk pop müziğinin önemli şarkıcısı Demet Akalın efsane şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. ’Bi daha bi daha’ adlı şarkı ile sahneye çıkan Demet Akalın, ’Türkan’ ve ’Kulüp’ adlı şarkılarıyla konserini sürdürdü. Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’ni dolduran izleyiciler, Demet Akalın’ın şarkılarına heyecanla eşlik etti.