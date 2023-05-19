Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle 19 branşta düzenlenen spor etkinliklerinde dereceye giren 742 genç sporcuya yapılan törenle ödüllerini verdi.GAZİANTEP (İGFA) - Sporun tabana yayılması için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen spor etkinliklerinde gençler ödüller için kıyasıya yarıştı. Yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı müsabakaların sonunda Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda düzenlenen törenle ödüller dağıtıldı.

Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Abdullah Aksoy, Oya Alpay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdulkadir Gözegir, Türkiye’yi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden Gaziantepli Artistik Jimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, il protokol üyeleri ve sporcular katıldı.

EFİLOĞLU: 4 YILDA GAZİ ŞEHRİN ŞEREFLİ EVLATLARIYLA BERABER BİZ TAM 2010 MADALYA, 165 KUPA 4 ALTIN KEMER ALDIK

Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, yaptığı konuşmada turnuva hakkında bilgi vererek şunları söyledi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ diyor. Zaman zaman bazı cümleler sloganda kalıyor içini dolduramıyoruz ama ben Gaziantep’in, Gaziantep Modeli’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözünün içini en iyi dolduran şehir olduğu kanaatindeyim. 4 yılda Gazi şehrin şerefli evlatlarıyla beraber biz tam 2010 madalya, 165 kupa 4 altın kemer aldık.”