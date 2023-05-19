Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Uludağ’da düzenlenen ‘Doğa Yürüyüşü’ ile kutladı.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe öğrenciler, Osmangazi’de yaşayan vatandaşlar ve Osmangazi Belediyesi Doğa Sporları Akademisi sporcuları katıldı. Yaklaşık 40 kişinin katıldığı yürüyüş Uludağ Yeşil Tarla mevkiinden başlayarak, Yiğitali Mahallesi’nde sonlandı. Sporcular ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla 7,5 kilometrelik parkuru tamamlayarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Çok anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini ifade eden Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban, “Osmangazi Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen yürüyüşündeyiz. Bugün etkinlik çerçevesinde Uludağ Yeşil Tarla mevkiinden Yiğitali Mahallesi’ne yaklaşık 7,5 kilometrelik yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Yürüyüşe gençlerimiz kulübümüzün lisanslı sporcuları ve Osmangazili vatandaşlarımız katıldı. Bu yürüyüşün bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl küçük zirveye yürüyüş yapmıştık, bu parkurda ilk kez yürüyoruz” dedi.

Rehber Şaban Altındiş de, “Şehrimizin, ilçemizin doğal güzellikleri içinde güzel bir yürüyüş oldu. 19 Mayıs’ta gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğe katkılarından dolayı Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ederiz.” diye konuştu.