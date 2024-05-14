Bursa’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, ünlü sanatçıların konserleri ile coşku ile kutlanacak. 17, 18 ve 19 Mayıs’da yapılacak konserler ve çeşitli etkinliklerle Bursa’da meydanlarda ünlüler sahne alacak.



Bursa 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda yıldızlar geçidine sahne olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi ‘Gençlik Şenliği’ etkinlikleri çerçevesinde Hüdavendigar Kent Parkı’nda kurulan sahnede birçok sanatçı şarkılarını seslendirecek. 18 Mayıs Cumartesi günü 21.00’da Hande Yener, 19 Mayıs Pazar günü 20.30’da Emre Fel ve 19 Mayıs Pazar günü 22.00’da Blok3 sahne alacak.



Nilüfer Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde Ceza, Nilüferlilerle buluşacak.



Osmangazi Belediyesi, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Osmangazi Meydanı’nda 17 Mayıs Cuma günü saat 21.00’da Reckol, 18 Mayıs Cumartesi günü Emre Kaya, 19 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da ise ‘Haluk Levent Gençlik Konseri’ ile hayranlarıyla buluşulacak.



Yıldırım Belediyesi kutlama programları çerçevesinde 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı’nda gerçekleştirilecek konser ile Bilal Sonses sevilen şarkılarını seslendirecek.



Karacabey Belediyesi, 19 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da Karacabey Cumhuriyet Meydanı’nda ünlü pop sanatçısı Bengü konseri ile Gençlik ve spor bayramını coşkuyla taçlandıracak.