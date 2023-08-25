Çanakkale Boğazı’nda 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle içinde 1 kişinin bulunduğu sürüklendi. Sürüklenen 12 metre byundaki tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Lapseki’ye yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı’nda 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde 12 metre uzunluğundaki içinde 1 kişi bulunan tekne makine arızası nedeniyle sürüklendi.

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Teknenin kaptanı durumuÇanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeyeKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KEGM-9’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

‘KEGM-9’ hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Lapseki’ye yanaştırıldı.