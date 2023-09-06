AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti’ye geçen 1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Av. Fazlı Güner’e rozetini taktı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz bir takım açılışlar ve ziyaret için Bilecik’e geldi. Yavuz, ilk olarak Gölpazarı’nda genel seçimler öncesinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden İl Seçim İşleri Başkanı Av. Semih Yavuz adına yapımı tamamlanan parkın açılışını gerçekleştirdi. Ardından AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım tarafından partiye katılan isimlere rozet törenine katılan Yavuz, AK Parti ailesinin her geçen gün büyüdüğü söyledi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz’ında katıldığı rozet töreninde 1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Avukat Fazlı Güner partiye geçti. Güner’in rozetini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz taktı.