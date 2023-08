1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanı İsmail Cinoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü geçtiğimiz aylarda yapılan kongrelerinde başkanlık için aday çıkmazken, kulübün kapanmaması ve kayyuma gitmemesi için eski başkanlarından İsmail Cinoğlu aday olmuştu. Yeni bir oluşum içine giren Cinoğlu ve yönetimi kurduğu güzel kadroyla lige iddialı başlamaya hazırlanırken, işler ters gitti. İlk olarak yönetim kurulundan bazı yöneticilerin istifası ile başlayan süreç başkanı da sıçradı. Cinoğlu, yaptığı bir açıklamaya görevi Av. Fazlı Güner devrettiğini açıklayarak, "Kısa zaman önce kapanması ve kayyum sürecine giren kulübümüze sahip çıkarak yönetim oluşturarak başkan oldum. Takımımızı kurduk, teknik kadro ve futbolcu transferlerini bitirerek ve 35 gündür idmanlara başladık. 14 günlük kamp sürecini tamamladık. İlk ödemeleri yaptık ve terk edilmiş kulübümüzü sezona hazır hale getirdik. Fakat gelinen süreçte mücadelemizin paydaşları olması gereken siyasi sanayi bürokrat devlet kısmı baktım ki eski başkanlık dönemlerimde olmadığı kadar duyarsız ilgisiz Bilecikspor onlar için yok hükmünde. İlginçtir ki gecen yıla kadar az çok hizmet eden kurumlar bile sıfır noktasında. Yönetim kurulunu toplayarak uzun görüşmeler sonunda başkan olarak siyasi kimliğim kulübümüze zarar veriyor olabilir. Ailem ve şahsımı bilirler ki Bilecikspor sevgisi tartışmaya acık değildir bu yüzden makam başkanlık arkadan gelir ve kulübümüzün menfaatlerinin üstündedir. Aldığımız kararla yönetim kurulumuz tam kadro ve daha güçlü olarak görevinin başında olmak üzere yönetim içinde bayrak değişimine giderek yöneticilerimizden Av. Fazlı Güner kardeşim kulüp başkanlığına devam edecektir. Bu süreçte kapanan kapılar siyasi bakışlar sanayi ve bürokratlar umarım kulübümüze farklı bakarlar. Her daim olduğu gibi sokağa bırakılan kulübümüzü jerseyini tamamlayarak söz verdiğim gibi sahipsiz bırakmadım. Bugüne kadar yönetim takım her şeyi ile lige hazır sadece ilgi, şefkat, para lazım, her daim Bilecikspor yönetim ve takımımızın yanındayım bu hamlemizin inşallah faydası olur. Şunu belirtmek isterim ki Bilecikspor’u görmemezlikten gelen zihniyetlere bir bardak su bile yok diyen düşüncesizlere karşı mücadelemiz devam edecek. Şehrimize kulübümüze her daim yanımda olan Belekoma Tayfa gurubumuzun değerli kardeşlerime tüm dostlarıma arkadaşlarıma destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.